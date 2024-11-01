Депутат Выборный поддержал проект о штрафах для родителей за нарушение детьми ПДД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект о введении штрафов для родителей, чьи дети в возрасте до 16 лет нарушили правила дорожного движения, является целесообразным, так как может "обезопасить самих детей". Таким мнением поделился с Агентством "Москва" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Случаи нарушения детьми правил дорожного движения являются распространенными. А привить им нормы правильного поведения, разъяснить последствия нарушения правил дорожного движения – это именно обязанность родителей", – отметил депутат.

По его словам, сейчас в законодательстве уже предусмотрены случаи, когда родителей несовершеннолетних могут привлечь к ответственности.

"В соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ наступает ответственность родителей за нахождение не достигшего 16 лет ребенка в состоянии опьянения, за распитие им алкогольной продукции, потребление наркотических средств и иных опасных веществ", – уточнил Выборный.

Кроме того, статья 5.35 КоАП РФ предусматривает наказание для родителей за ненадлежащее воспитание детей, которое привело к совершению ими противоправных поступков.

Также по данной статье родителей штрафуют, когда их дети попадают в ДТП на электросамокатах. Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях, неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.