Моржаретто: закон о запрете телефонов за рулем нуждается в редакции

Фото: depositphotos/konstantynov

Закон о запрете использования смартфона за рулем потерял актуальность и нуждается в изменении, считает член общественного совета Федерального дорожного агентства ("Росавтодор") Минтранса РФ Игорь Моржаретто. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Моржаретто рассказал, что одной из причин каждого третьего ДТП является то, что водитель отвлекался на гаджеты. Такие данные подтверждают американские исследования. Поэтому в действующий закон хотят внести уточнение о том, что за рулем нельзя пользоваться любым гаджетом, то есть если водитель берет в руки телефон или какой-либо другой гаджет во время управления автомобилем, то он уже нарушает норму.

Также эксперт напомнил, что в других странах штрафы за использование телефонов и подобной техники тоже являются высокими. Так, в Европе взыскания могут составлять до 200 евро, в Узбекистане же – порядка 120 долларов. При этом Моржаретто уточнил, что инициатива не коснется навигаторов, если они установлены на приборной панели, в таком случае нарушения нормы не будет.

Ранее министерство транспорта выступило с инициативой о запрете на использование устройств, в том числе смартфонов и планшетов, которые могли бы отвлечь внимание водителей за рулем, например за счет просмотра видео в процессе движения.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря предлагаемым изменениям удастся актуализировать существующие нормы, которые не учитывают современные гаджеты. К ним Минтранс также отнес планшеты и смартфоны самой машины.

Однако опрошенные юристы выразили сомнения в том, что введение подобной нормы коснется навигаторов, которыми многие пользуются именно на телефоне. По словам адвоката Аминат Гетажеевой, все изменения, которые Минтранс планирует внести в ПДД, носят "косметический" характер. Так, планируется утончить некоторые моменты и скорректировать неактуальные формулировки.