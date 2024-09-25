25 сентября, 19:51Транспорт
Минтранс РФ предложил запретить использование планшетов за рулем
Фото: depositphotos/konstantynov
Министерство транспорта России предлагает запретить использование планшетов и просмотр видео с мультимедиасистем машины во время движения, передает ТАСС.
Согласно нововведениям, водителям запретят пользоваться устройствами, которые могут отвлечь или снизить их внимание.
В ведомстве подчеркивают, что благодаря предлагаемым изменениям удастся актуализировать действующие нормы, которые не учитывают современные устройства. К ним Минтранс относит планшеты и смартфоны самой машины, которые используются для просмотра контента в процессе движения.
Ранее в ведомстве также предложили запретить автомобилистам пользоваться во время движения устройством, которое не предусмотрено конструкцией транспортного средства, требует использования рук и отвлекает от управления машиной. Запрет может в том числе коснуться электронных сигарет и вейпов.