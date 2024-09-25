Минтранс РФ предложил запретить использование планшетов за рулем

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Министерство транспорта России предлагает запретить использование планшетов и просмотр видео с мультимедиасистем машины во время движения, передает ТАСС.

Согласно нововведениям, водителям запретят пользоваться устройствами, которые могут отвлечь или снизить их внимание.

В ведомстве подчеркивают, что благодаря предлагаемым изменениям удастся актуализировать действующие нормы, которые не учитывают современные устройства. К ним Минтранс относит планшеты и смартфоны самой машины, которые используются для просмотра контента в процессе движения.

Ранее в ведомстве также предложили запретить автомобилистам пользоваться во время движения устройством, ‎которое не предусмотрено конструкцией транспортного средства, требует использования рук и отвлекает от управления машиной. Запрет может в том числе коснуться электронных сигарет и вейпов.