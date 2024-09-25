В России могут ввести штрафы за курение электронных сигарет за рулем

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В России могут ввести штрафы за использование за рулем каких-либо устройств. Это следует из законопроекта, опубликованного Минтрансом.

В министерстве хотят запретить автомобилистам пользоваться во время движения устройством, ‎которое не предусмотрено конструкцией транспортного средства, требует использования рук и отвлекает от управления машиной. Исключением станут карты и навигаторы.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз пишет, что запрет может коснуться электронных сигарет и вэйпов. Как пояснили в союзе, штраф может составить 1,5 тысячи рублей.

Проект находится на этапе публичного обсуждения. Его будут дорабатывать до 10 октября. Сейчас за рулем запрещено только разговаривать по телефону – камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха автомобилиста.

Ранее Владимир Путин заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство.

Минздрав также предупреждал граждан о новой болезни от вейпов и электронных сигарет под названием EVALI. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.

У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.

