25 сентября, 11:34Транспорт
В России могут ввести штрафы за курение электронных сигарет за рулем
Фото: 123RF/dookdui
В России могут ввести штрафы за использование за рулем каких-либо устройств. Это следует из законопроекта, опубликованного Минтрансом.
В министерстве хотят запретить автомобилистам пользоваться во время движения устройством, которое не предусмотрено конструкцией транспортного средства, требует использования рук и отвлекает от управления машиной. Исключением станут карты и навигаторы.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз пишет, что запрет может коснуться электронных сигарет и вэйпов. Как пояснили в союзе, штраф может составить 1,5 тысячи рублей.
Проект находится на этапе публичного обсуждения. Его будут дорабатывать до 10 октября. Сейчас за рулем запрещено только разговаривать по телефону – камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у уха автомобилиста.
Ранее Владимир Путин заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство.
Минздрав также предупреждал граждан о новой болезни от вейпов и электронных сигарет под названием EVALI. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.
У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.
Минздрав РФ сообщил о новом заболевании, которое провоцирует курений вейпов