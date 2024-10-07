Юрист Лебедева: изменения в ПДД не грозят штрафами за навигаторы

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Министерство транспорта выступило с инициативой о запрете на использование устройств, в том числе смартфонов и планшетов, которые могли бы отвлечь внимание водителей за рулем, например за счет просмотра видео в процессе движения.

Однако опрошенные РБК юристы выразили сомнения в том, что введение подобного правила коснется навигаторов, которыми многие пользуются именно на телефоне.

По мнению адвоката Екатерины Лебедевой, использование навигационных систем в машине не станет поводом для наказания при условии, что их применение соответствует ряду обязательных условий.

Ее позицию подтвердила адвокат Аминат Гетажеева. Она отметила, что все изменения, которые Минтранс планирует внести в ПДД, носят "косметический" характер. Так, планируется утончить некоторые моменты и скорректировать неактуальные формулировки. При этом, по мнению юриста, никаких тотальных штрафов за навигатор или другое техническое устройство в машине вводиться не будет.

По мнению Гетажеевой, необходимость во внесении поправок в ПДД объясняется тем, что многие формулировки успели стать устаревшими и неактуальными. В качестве примера юрист привела требование о запрете на использование телефона без устройств hands-free, которое было внесено в ПДД в 2001 году.

На тот момент устройства могли применять только для связи. При этом на данный момент функционал смартфонов существенно расширился и вариантов взаимодействия с ними без использования рук стало больше.

Лебедева, в свою очередь, обратила внимание на категорический запрет на установку любых мультимедийных устройств на лобовом стекле, в особенности если они закрывают обзор водителю. При этом, по словам юриста, если размер устройства небольшой и оно было установлено в районе зеркала заднего вида или в углу лобового стекла, это не сможет стать поводом для введения штрафных санкций.

Она также отметила, что ограничение на использование технических устройств, которые не являются частью конструкции автомобиля, во время движения не подразумевает запрет на применение навигационных систем.

"Единственный нюанс, смартфон или планшет, на котором установлена навигационная программа, должен быть закреплен на специальной подставке. Таким образом, если автовладелец соблюдает действовавшие ранее предписания, никто его не оштрафует", – подчеркнула Лебедева.

Гетажеева же напомнила, что сотрудники ГИБДД имеют право выписать штраф, если водитель при движении держит устройство в руке или же оно ограничивает ему обзор.

Инициатива Минтранса подразумевает введение запрета на использование водителями тех устройств, которые могут отвлечь или снизить их внимание. По мнению представителей ведомства, таким образом удастся актуализировать действующие нормы, которые не учитывают современные технологии.