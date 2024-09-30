Ространснадзор запустит проект по выявлению авто со "скрытыми" номерами с помощью ИИ

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Ространснадзор запустит пилотный проект, расширяющий выявление нарушителей-перевозчиков на дорогах. Теперь автомобиль со "скрытыми" госномерами будут вычислять с помощью искусственного интеллекта, передает пресс-служба Минтранса РФ.

В рамках эксперимента средства фото-, видеофиксации и современных систем будут определять факты перевозки с неоплаченными административными штрафами Ространснадзора, ГАИ и ФТС, в том числе международных перевозчиков, а также отсутствие автобуса в реестре транспортных средств с лицензией и других.

При этом технологию протестируют в ЦФО, ПФО, УФО и СКФО, уточнили в министерстве. Первый этап эксперимента включит в себя определение технических требований к камерам и условия их размещения.

"Результат послужит основанием для изменения законодательства", – заключили в ведомстве.

Ранее Роскачество напомнило о штрафах за выцветшие номера машины. Водитель должен проверять состояние номерного знака и следить, чтобы он не был загрязнен, а цифры и буквы хорошо видны. В противном случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

В ведомстве отметили, что без механического воздействия сложно повредить символы на знаке, поэтому номера будут в хорошем состоянии, если водитель будет просто ухаживать за своим транспортным средством.