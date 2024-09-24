Роскачество напомнило о штрафах за выцветшие номера машины

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Регистрационный номер должен быть в надлежащем виде: если на знаке есть флажок, но он стал выцветшим или стертым, это считается нарушением, сообщает News.ru со ссылкой на Роскачество.

Водитель должен проверять состояние номерного знака и следить, чтобы он не был загрязнен, а цифры и буквы хорошо видны. В противном случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Чтобы избежать штрафа, водителю необходимо заказать новые номера, которые будут соответствовать всем требованиям, уточнили в ведомстве.

В Роскачестве отметили, что без механического воздействия сложно повредить символы на знаке, поэтому номера будут в хорошем состоянии, если водитель будет просто ухаживать за своим транспортным средством.

Также представитель организации напомнил, что если в госстандарт о состоянии номерных знаков автомобиля будут внесены изменения, то сначала будет действовать переходный период, в течение которого использование номеров старого образца не будет считаться нарушением. После этого все номера должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями.

Однако в ведомстве предостерегли водителей: если номер будет выдан по иному шаблону, то штраф выпишут именно владельцу машины, а не компании, в которую он обратился.

Ранее МВД РФ предложило лишать прав на 1–1,5 года за использование устройств, прячущих автомобильный номер от камер. На сегодняшний день сокрытие номеров наказывается штрафом 5 000 рублей либо лишением прав на срок до трех месяцев. Наказание за нарушение не менялось более 16 лет, притом что случаи сокрытия номеров растут с каждым годом.