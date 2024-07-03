В Москве разработан проект по автоматическому снижению скорости на каршеринге

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Столичный Дептранс совместно с научно-исследовательским центром "НАМИ" разработал проект по автоматическому снижению скорости автомобилей каршеринга. Об этом сообщается в телеграм-канале транспортного ведомства.

Предполагается, что встроенный датчик будет автоматически ограничивать скорость машины при ее превышении. Пилотное тестирование пройдет в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) в несколько этапов.

"Вместе с ФГУП "НАМИ" разработали проект, который позволит избегать самого распространенного нарушения ПДД среди пользователей. В случае превышения скорости специальный ограничитель будет плавно замедлять машину до разрешенного на данном участке показателя", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В настоящее время ЭПР согласовывается с профильными органами власти. После этого водители из "Делимобиль" приступят к тестированию автомобилей на полигоне, а затем продолжат испытания в городе. Пилот продлится в течение одного года.

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