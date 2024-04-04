Электросуда и развитие метро: как изменится московский транспорт к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские власти продолжат улучшать транспортную систему Москвы, одним из приоритетов является развитие рельсового каркаса – метро, МЦД и городского трамвая. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на программу развития транспортной системы столицы до 2030 года, представленную Сергеем Собяниным.

Через шесть лет в городе появятся три новые линии метро и 48 станций "каркаса". В частности, к этому сроку планируется распространить тактовое движение поездов на всех станциях Центрального транспортного узла. В результате электропоезда, соединяющие Москву с областными центрами и крупными городами центра страны, будут ходить в шесть раз чаще.

Число столичных городских вокзалов возрастет до 125 единиц, а чуть ранее должна появится первая Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ-1) от Москвы до Санкт-Петербурга. Это сократит время в пути между двумя столицами с четырех до двух часов.

Планируется продолжить обновлять подвижной состав. На Замоскворецкую линию метро уже вышел новый поезд "Москва-2024", а к 2030 году будет разработана новая модификация состава с элементами для беспилотного управления. На Московских центральных диаметрах (МЦД) через шесть лет появятся обновленные поезда "Иволга 4.0", а на улицы города выйдут модернизированные электробусы.

"Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", – уточнил градоначальник.

В настоящее время электромобили составляют лишь 0,2% от всего автопарка Москвы, однако эта цифра должна возрасти до 7%. В этих целях в городе продолжат строить развитую сеть зарядных станций, к 2030 году их число возрастет до 30 000, сказано в материале.

Власти столицы планируют развивать и регулярный речной транспорт. В настоящее время по Москве-реке есть два таких маршрута, однако через шесть лет их станет уже семь. Будет обновляться речной флот города, а число поездок на речном транспорте возрастет с 3 500 до 24 300. По словам столичного мэра, автопарк каршеринга возрастет с 33 000 до 40 000 единиц, а такси – с 70 000 до 80 000.

Для безопасности граждан столичными властями будет упорядочено использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая велосипеды и самокаты. В результате число суточных поездок с их использованием увеличится с 350 000 до 750 000.

Градоначальник напомнил, что одной из целей развития транспортной системы до 2030 года является создание комфортной системы для подвоза граждан к станциям рельсового каркаса. В частности, планируется обустроить около 150 000 бесплатных мест на парковках в Москве и Подмосковье.

Ранее Собянин указывал, что транспортная программа до 2030 года сформирует единое пространство столицы и Московской области. В настоящее время в городе работает четыре МЦД с едиными тарифами, средствами оплаты и стандартами безопасности и комфорта. Однако треть станций находится на территории области.