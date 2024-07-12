Депутат Выборный предложил ввести наказание за скрученный пробег автомобиля

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В России могут ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях. С такой инициативой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета ГД по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Депутат заявил, что скрученный пробег – это не просто мошенничество, а умышленное создание аварийных ситуаций на дороге. Если владелец неправильно оценивает изношенность своей машины, то он рискует стать причиной смертельных ДТП. Большая часть регламентных работ по замене тех или иных деталей напрямую коррелирует с износом, объяснил Выборный.

Причиной обращения к Колокольцеву, продолжил парламентарий, стали многочисленные жалобы граждан. С его слов, пока показатели одометра будут безнаказанно скручивать, у недобросовестных продавцов будет соблазн "омолодить" автомобиль перед продажей.

"В связи с этим нужны превентивные меры, чтобы мошенник четко понимал: скрутил счетчик – заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями", – сказал Выборный.

Он отметил, что проблема скрученного пробега беспокоит и представителей автомобильного сообщества. На ситуацию уже обратила внимание ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Еще в 2023 году она подготовила законопроект, согласно которому предлагалось за скручивание пробега штрафовать физлиц на сумму до 300 тысяч рублей, юрлиц – до одного миллиона рублей. Однако в Госдуму проект не поступил.

Ранее в ГД внесли законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за опасное вождение. Главу 12 КоАП РФ могут дополнить новой статьей, предусматривающей наказание за нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении, в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.