Life: "Новые люди" предложили выдавать водительские права на 15 лет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" предложили выдавать водительские права на 15 лет вместо привычных 10 лет автомобилистам, которые не нарушают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП.

Как сообщает Life.ru, для остальной категории водителей ничего не поменяется – удостоверение нужно будет менять раз в 10 лет. По задумке авторов инициативы, законопослушные автомобилисты будут находиться в выигрышном положении, так как они будут реже проходить медицинские осмотры и платить госпошлину.

При этом эта мера также позволит снизить нагрузку на государственные органы, а у нарушителей правил появится стимул соблюдать требования ПДД.

При этом недавно представители партии "Новые люди" предложили разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками. Таким образом, они предлагают улучшить процесс получения водительских прав для участников СВО.

