"Новые люди" предложили разрешить водить людям с ампутированными руками

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Представители партии "Новые люди" предложили разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками, сообщает РИА Новости.

Таким образом, они предлагают улучшить процесс получения водительских прав для участников СВО. Соответствующий запрос поступил в Минтруд РФ.

Депутат Госдумы Ксения Горячева пояснила, что такое право получат люди при условии успешной сдачи экзаменов в автошколе. Она подчеркнула, что участники спецоперации, пережившие ранения, вынуждены перестраивать свою жизнь.

По ее словам, вождение автомобиля значительно расширяет возможности в повседневной жизни: облегчает передвижение по городу, позволяет путешествовать, выполнять семейные обязанности и просто наслаждаться процессом вождения.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта о бесплатном обеспечении специальными автомобилями участников спецоперации, получивших инвалидность.

Он напомнил, что до 2005 года автомобили являлись техническими средствами реабилитации, которые бесплатно предоставлялись инвалидам. При этом на сегодняшний день это предусматривается только для тех, кто получил травму на производстве.

По мнению Нилова, тема обеспечения инвалидов СВО автомобилями актуальна. Он уверен, что наличие машины обеспечит их занятостью и достойным уровнем жизни после участия в боевых действиях.

