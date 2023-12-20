Рабочая группа по СВО предложила снять ограничения по счетам должников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рабочая группа по СВО предложила уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников – участников спецоперации РФ на Украине. Об этом первый замглавы Совфеда Андрей Турчак рассказал в своем телеграм-канале.

"Сегодня направили главе государства очередной, десятый доклад. В нем предложено уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников – участников СВО на период приостановления исполнительного производства", – говорится в его публикации.

Он объяснил, что у военнослужащих нет возможности распоряжаться средствами, поскольку ограничения действуют и в период приостановки производства.

Также рабочая группа подняла вопрос о необходимости утвердить четкий порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди. Турчак обратил внимание, что действующие нормы предусматривают такое обслуживание, однако чаще всего ветеранам приходится идти на прием на общих условиях, поскольку конкретных правил нет.

Кроме того, в докладе предлагается приравнять совершеннолетних детей, закончивших школу, к членам семьи военнослужащего – на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Турчак отметил, что еще не зачисленные в вуз дети остаются после выпуска из школы без соцподдержки.

Также члены рабочей группы считают, что нужно для семей павших в ходе боевых действий военнослужащих предусмотреть дополнительные гарантии и отменить госпошлину за регистрацию полученного по договору пожертвования имущества.

В январе рабочая группа, которая была создана год назад, доложит главе государства об итогах своей деятельности. За этот год она помогла подготовить и выпустить комплекс мер поддержки участников спецоперации РФ и членов их семей, подчеркнул Турчак.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что законодатели совместно с Минобороны РФ проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам спецоперации. Он напомнил, что Владимир Путин, подводя итоги года, четко заявил, что все участники СВО должны быть в равных условиях и получать поддержку в равной мере.



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