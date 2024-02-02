В ГД разработают законопроект об обеспечении инвалидов СВО спецавтомобилями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о разработке законопроекта о бесплатном обеспечении специальными автомобилями участников спецоперации, получивших инвалидность. Об этом он рассказал ТАСС.

"Законопроект подготовим и внесем", – отметил Нилов.

Он напомнил, что до 2005 года автомобили являлись техническими средствами реабилитации, которые бесплатно предоставлялись инвалидам. При этом на сегодняшний день это предусматривается только для тех, кто получил травму на производстве.

По мнению Нилова, тема обеспечения инвалидов СВО автомобилями актуальна. Он уверен, что наличие машины обеспечит их занятостью и достойным уровнем жизни после участия в боевых действиях.

Ранее Владимир Путин поручил внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий участникам СВО, которые выполняли задачи без заключения контракта. Согласно документу, статус должен выдаваться бойцам на основании документов, подтверждающих ранения, травмы, контузии или заболевания.



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