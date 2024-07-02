Даванков предложил обязать водителей старше 80 лет проходить медосвидетельствование

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Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести в РФ обязательное медицинское освидетельствование для водителей транспорта старше 80 лет. Копию законопроекта предоставило Агентство "Москва".

По словам Даванкова, на сегодняшний день повторно сдавать экзамен на водительские права или проходить медосвидетельствование нужно при замене удостоверения, его возврате после истечения срока лишения прав или после отбытия наказания в виде лишения права занимать должности.

Дополнительных требований к прохождению медкомиссии для пожилых людей нет.

"В то же время, согласно данным Минздрава РФ, даже при нормальном старении у пожилых людей притупляется острота чувств и снижается способность запоминать. При этом из всех типов памяти хуже функционирует в основном кратковременная память", – говорится в пояснительной записке.

Даванков также объяснил, что с возрастом у людей могут ухудшиться зрение, слух, реакция и когнитивные способности, что, в свою очередь, увеличивает риск аварий.

По данным материалов к законопроекту, введение обязательного прохождения медосвидетельствования при достижении возраста 80 лет способно помочь установить заболевания, которые могут оказать влияние на способность управлять транспортом.

Депутаты Госдумы ранее разработали законопроект о лишении водительских прав за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на автомобилях. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

