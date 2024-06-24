Депутаты разработали проект о лишении прав за незаконное использование знака "инвалид"

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Депутаты Госдумы разработали законопроект о лишении водительских прав за повторное незаконное использование опознавательного знака "инвалид" на автомобилях. Документ направили на отзыв в правительство, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Так, указанное правонарушение будет грозить гражданам штрафом в 10 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев и конфискацией "предмета административного правонарушения".

Должностных лиц, которые ответственны за эксплуатацию авто, депутаты предложили штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией автомобиля, а юрлиц – на один миллион рублей и также с конфискацией.

Как отметили парламентарии в пояснительной записке, в последнее время в РФ увеличилось число водителей, которые незаконно используют знак "инвалид" для бесплатной парковки в городе. В связи с этим инвалиды могут не получить беспрепятственный доступ к необходимым объектам инфраструктур.

"Обычного штрафа мало. Для таких нужны иные барьеры – вплоть до лишения права на управление ТС", – подчеркнул Нилов.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ".

До этого депутаты от ЛДПР предложили сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Соответствующий законопроект парламентарии внесли в Госдуму.