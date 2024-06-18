ГД во II чтении исключила ОСАГО из списка обязательных при регистрации авто документов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Исключение ОСАГО из списка обязательных документов касается как постановки транспорта на учет, так и регистрации в связи со сменой владельца автомобиля.

Согласно документу также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в Госавтоинспекции, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Отмечается, что прежний владелец автомобиля может обратиться с заявлением о прекращении госучета машины после продажи, если договор был заключен через портал госуслуг или удостоверен нотариусом. Если же договор заключен в простой письменной форме на бумаге, то прошлый хозяин машины может обратиться для снятия транспорта с учета непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении 10 дней со дня продажи.

Кроме того, законопроект расширит список оснований для отказа в регистрации. Так, основанием для отказа в постановке на учет, в том числе в связи со сменой владельца, станет "обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор" в течение положенного времени. Это касается автомобилей, ввезенных физлицом в Россию из-за границы.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция не видит необходимости в снижении минимального возраста управления авто и выдаче водительских прав лицам до 18 лет. Глава ведомства Михаил Черников указал, что молодые люди водят опаснее, чем более старшие участники дорожного движения. Это увеличивает риск аварии и смертности в ДТП, объяснил он.

