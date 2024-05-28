Глава ГИБДД: в РФ не планируют снижать минимальный возраст управления автомобилем

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ГИБДД не видит необходимости в снижении минимального возраста управления автомобилями и выдаче водительских прав лицам до 18 лет. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Правосознание у молодых наступает позже, чем у более опытных водителей", – приводит его слова ТАСС.

Черников, опираясь на статистику, отметил, что молодые водители ведут себя на дороге опаснее, чем люди старшего возраста. Это увеличивает риск ДТП и смертности в авариях.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД России об ужесточении наказания за сокрытие государственных номеров автомобилей. Сейчас сумма штрафа за такое нарушение составляет до 5 тысяч рублей. Помимо этого, водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

