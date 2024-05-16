Эксперт Буров рассказал, как подготовить машину к поездке на дачу

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Руководитель одного из маркетплейсов для автомобилей Сергей Буров рассказал, как обезопасить машину от повреждений во время загородной поездки. Эксперт отметил, что перед поездкой на дачу необходимо отвезти автомобиль на плановое техобслуживание.

Специалисты должны осмотреть детали подвески и рулевого управления, а также проверить уровень масла в двигателе и оценить состояние приборов освещения. Особую важность в данном случае будут иметь лампы ближнего и дальнего света, указатели поворота и стоп-сигналы, подчеркнул Буров в беседе с газетой "Известия".

Также, по его словам, важно уделить внимание тормозной системе. Буров рекомендовал водителям убедиться в отсутствии подтеков жидкости и заменить колодки в случае необходимости. Он призвал оценить состояние карданного вала и приводов на колесах, обеспечив таким образом плавное движение машины. Специалист пояснил, что в случае выхода привода из строя авто в лучшем случае не сможет ехать дальше, а в худшем может возникнуть аварийная ситуация. Кроме того, эксперт посоветовал проверить уровень антифриза в радиаторе, чтобы предотвратить перегрев двигателя.

Не менее важным фактором безопасного движения Буров назвал состояние резины. По его словам, проколы колес становятся одной из самых частых причин выхода машины из строя за городом. Также он посоветовал немного спустить давление в шинах – на 0,1–0,3 атм, чтобы сделать колесо более мягким и снизить риск его повреждения.

Специалист отметил, что стоит оценить состояние розетки прикуривателя. Он аргументировал это тем, что на даче крайне важно, чтобы подключение автомобиля к бортовой сети компрессора, зарядных устройств, планшета, навигатора, видеорегистратора и прочих электроприборов не давало сбоев.

При наличии прицепа, отметил Буров, необходимо убедиться, что шар фаркопа смазан, и нанести на него дополнительную смазку в случае такой необходимости.

Специалист обратил внимание, что использование машины за городом приводит к более быстрому износу многих деталей. В связи с этим он призвал проводить внешний осмотр техники в два раза чаще, чем в зимнее время года. Кроме того, чаще, чем зимой, он посоветовал менять воздушные и салонные фильтры.

"Из-за пробуксовок на проселочных дорогах ресурс моторного и трансмиссионного масел в дачных условиях снижается значительно быстрее, чем в городских. Состояние смазочных жидкостей стоит проверить несколько раз в течение сезона. При регулярной эксплуатации автомобиля на пересеченной местности проводить замену масел необходимо в два раза чаще, чем в городских условиях", – подвел итог Буров.

Ранее руководитель автосервиса Николай Погуляев рассказал, что одним из наиболее опасных повреждений шины можно считать деформацию ее боковины, или, как ее еще часто называют, грыжу. Это связано с тем, что она несет риск опрокидывания автомобиля на большой скорости. Эксперт призвал в случае обнаружения такой проблемы незамедлительно обращаться в сервис.