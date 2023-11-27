Число смертельных ДТП на пешеходных переходах в Москве сократилось на 40% в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Число ДТП с погибшими на столичных пешеходных переходах по итогам 10 месяцев 2023 года сократилось на 40%, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

"Это 14 сохраненных жизней. Мы стремимся к нулевой смертности на столичных трассах", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года в Москве на 4,5% стало меньше дорожных аварий (на 40 ДТП) на переходах. Также на 3% уменьшилось число раненых (на 24 человека) в ходе подобных происшествий, рассказали в ведомстве.

Уточняется, что для еще большей безопасности пешеходов в столице делают подсветку на переходах, обновляют и ставят новые светофоры, организуют островки безопасности, а также снижают предельно допустимую скорость автомобилей и устанавливают камеры.

Ранее Ликсутов уточнял, что в столице по итогам 10 месяцев в 2023 году на 17% уменьшилось число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков.

По словам Сергея Собянина, столица занимает лидирующую позицию в России по уровню безопасности дорожного движения. Градоначальник указывал, что во многом это заслуга системы фотовидеофиксации, которая начала свою работу в 2012 году. С тех пор число погибших в ДТП на 100 тысяч населения уменьшилось в 3 раза, а число угонов сократилось в 14 раз.

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