Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 11:30

Транспорт

Законопроект о штрафах за опасное вождение внесли в Госдуму

Законопроект о штрафах за опасное вождение внесли в Госдуму

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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за опасное вождение.

Предлагается дополнить главу 12 КоАП РФ новой статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение ПДД, выразившееся в опасном вождении, в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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