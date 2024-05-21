AFP: Число пострадавших на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек

Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе из Лондона в Сингапур авиакомпании Singapore Airlines превысило 70 человек, пишет AFP, ссылаясь на данные больницы в тайском Бангкоке.

По данным журналистов, на лечение отправили уже 71 человека, причем 6 из них получили тяжелые травмы.

Об инциденте стало известно 21 мая. Самолет вылетел из Англии вечером 20-го числа, но попал в зону сильной турбулентности и приземлился в Бангкоке. На борту воздушного судна находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Согласно данным СМИ, в результате турбулентности погибли двое человек, один из которых является 73-летним гражданином Великобритании. По информации российского посольства в Таиланде, россияне не обращались за помощью.

