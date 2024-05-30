Маршруты автобусов и электробусов изменятся в шести округах Москвы

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Работа семи маршрутов изменится в шести округах Москвы с 30 мая по 1 июня. На линию выйдет больше техники, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает телеграм-канал Дептранса.

Заммэра рассказал, что в столице организуют объединенный маршрут 680, который будет перевозить пассажиров на востоке города. Также на шести действующих маршрутах сделают новые остановки. Благодаря изменениям автобусы и электробусы станут курсировать чаще. Транспорт будет подъезжать ближе к домам, важным транспортным и социальным объектам.

Кроме того, автобусы 817 и 851 снова будут заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево из-за возобновления его работы. Для автобусов 11, 73, 127, 135, 610 и 612 в обе стороны начнет работать остановка "Кастанаевская улица".

"Мы анализируем востребованность и работу маршрутов, чтобы обеспечить москвичей удобным наземным транспортом", – отметил Ликсутов.



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Ранее стало известно, что аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные дни июня будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной и прибывать на него же. Обычно аэроэкспрессы прибывают в аэропорт со станции Одинцово. Изменения связаны с работами на железной дороге.