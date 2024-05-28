Аэроэкспрессы в Шереметьево по выходным в июне будут отправляться с Савеловского вокзала

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в выходные дни июня будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной и прибывать на него же из-за работ на железной дороге. Об этом сообщается на сайте "Аэроэкспресса".

В компании уточнили, что, как правило, аэроэкспрессы отправляются в аэропорт Шереметьево со станции Одинцово и следуют с несколькими остановками, в том числе на Белорусском вокзале. Обратно они едут тем же маршрутом.

В пресс-службе "Аэроэкспресса" напомнили, что добраться в Шереметьево можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобусы № 1195 курсируют до терминалов B и C, также с 1 июня запустят прямой маршрут № 1195D до терминала D.

Ранее в Дептрансе отмечали, что новые вместительные автобусы НефАЗ запустят на маршруте от "Ховрино" до Шереметьево. Они будут курсировать каждые 20 минут в обе стороны без дополнительных остановок, время в пути составит 20 минут.