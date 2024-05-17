Глава "Ростеха" Чемезов заявил, что самолеты Superjet могут переименовать

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может перестать использовать нынешнее название ближнемагистрального самолета SSJ 100. Об этом в беседе с РБК рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он не стал исключать, что линия гражданских самолетов ОАК может изменить свое название и начать носить имя "Яковлев".

Также уточняется, что работа над поиском единого наименования для гражданских бортов российского производства ведется на протяжении нескольких лет.

Ранее стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет составил окончательный отчет по катастрофе 2019 года, которая произошла с самолетом Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что документ был готов еще в прошлом году, но до мая 2024 года комиссия продолжала проводить дополнительные мероприятия.

Также сообщалось, что 11 мая Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности вице-премьера, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и Сергеем Чемезовым. Во время этой беседы российский президент затронул тему деятельности гражданского и военного секторов промышленности страны. Глава государства обратил внимание, что по данным направлениям ведется существенный объем работ.