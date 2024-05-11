Путин обсудил с Чемезовым и Мантуровым работу с промышленностью

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности вице-премьера и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, а также главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

На встрече глава государства предложил обсудить деятельность гражданского и военного секторов российской промышленности и поднять вопросы, требующие особого внимания. Президент РФ подчеркнул, что по данным направлениям осуществляется значительный объем работ.

"Я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время", – уточнил в начале встречи Путин.

При этом глава государства сразу же подчеркнул, что на встрече с прежним составом правительства РФ он просил не допускать никаких сбоев в работе промышленного сектора до формирования нового кабмина.

"Знаю, что многое сделано, налажено, все функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания", – добавил президент РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, однако уйдет с должности главы Минпромторга. По данным издания РБК, на пост министра промышленности и торговли рассматривается губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который был главой департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

Также председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Путину направили список кандидатур на должность главы Счетной палаты РФ. В список вошли Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

