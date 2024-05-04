Окончательный отчет по катастрофе SSJ в Шереметьево в 2019 году готов

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил составление окончательного отчета по катастрофе 2019 года с самолетом Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Отчет был готов еще год назад, однако до мая 2024 года комиссия проводила дополнительные мероприятия с учетом позиции "Аэрофлота". В результате значительного объема работ, выполненного комиссией, проект окончательного отчета дополнили.

МАК отправит финальную версию отчета о катастрофе странам, которые участвовали в расследовании. Среди них Франция, Германия и США. Сейчас специалисты комитета завершают перевод отчета на английский язык.

ЧП произошло 5 мая 2019 года. В аэропорт Шереметьево приземлился воспламенившейся самолет. В результате этого погиб 41 человек. Прокуратура и Ространснадзор начали проверки на фоне катастрофы.

По данным СК, командир воздушного судна Денис Евдокимов после возвращения в воздушную гавань осуществил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси.

Химкинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Такое наказание запросил прокурор. Евдокимов проходил по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта".