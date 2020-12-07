В "Ростехе" назвали ошибку пилотирования причиной крушения SSJ в Шереметьево

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Крушение самолета SSJ 100 в Шереметьево в мае прошлого года произошло не из-за технических особенностей лайнера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ростеха" .

В холдинге рассказали, что, согласно предварительным отчетам МАК, к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования.

Таким образом в компании прокомментировали публикацию газеты "Коммерсант" о том, что родственники жертв крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 обратились в суд Парижа с исками против производителей комплектующих.

"Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным", – заявили в компании.

5 мая 2019 года самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва – Мурманск загорелся после аварийной посадки. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, что привело к разрушению самолета. Представитель СК Игорь Краснов отмечал, что посадка SSJ 100 была сделана на слишком большой скорости. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси.

В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба".

