СК РФ опубликовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в мае 2019 года

Следственный комитет опубликовал видео катастрофы "Суперджета" в Шереметьево в мае 2019 года. Видео опубликовано на Youtube.
Сообщается, что следователи завершили расследование в отношении пилота самолета, который потерпел крушение в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.
Видео: СК РФ
Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. В аэропорт Шереметьево приземлился горящий самолет. В результате катастрофы погиб 41 человек. После этого СК РФ завел уголовное дело по факту инцидента. Прокуратура и Ространснадзор организовали проверки в связи с катастрофой.
Согласно отчетам Межгосударственного авиационного комитета, причиной возгорания стала попавшая в самолет молния. Несмотря на отказ автоматического управления самолетом и срабатывание сигнализации о необходимости захода на второй круг, экипаж решил посадить самолет.
12 января Следственный комитет установил причину крушения самолета. Следователи сообщили, что инцидент произошел вследствие влияния человеческого фактора. В связи с этим командир экипажа Денис Евдокимов был признан виновным.
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