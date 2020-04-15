СК РФ опубликовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в мае 2019 года

Фото: скриншот видео СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео катастрофы "Суперджета" в Шереметьево в мае 2019 года. Видео опубликовано на Youtube.

Сообщается, что следователи завершили расследование в отношении пилота самолета, который потерпел крушение в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

Видео: СК РФ

Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. В аэропорт Шереметьево приземлился горящий самолет. В результате катастрофы погиб 41 человек. После этого СК РФ завел уголовное дело по факту инцидента. Прокуратура Ространснадзор организовали проверки в связи с катастрофой.

Согласно отчетам Межгосударственного авиационного комитета, причиной возгорания стала попавшая в самолет молния. Несмотря на отказ автоматического управления самолетом и срабатывание сигнализации о необходимости захода на второй круг, экипаж решил посадить самолет.

12 января Следственный комитет установил причину крушения самолета. Следователи сообщили, что инцидент произошел вследствие влияния человеческого фактора. В связи с этим командир экипажа Денис Евдокимов был признан виновным.