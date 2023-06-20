Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet получил 6 лет колонии-поселения

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Химкинский суд приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова, который был пилотом сгоревшего в 2019 году в Шереметьево Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении", – заявили в суде.

Такое наказание запросил прокурор. Евдокимов проходил по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта".

ЧП произошло 5 мая 2019 года. В аэропорт Шереметьево приземлился воспламенившейся самолет. В результате этого погиб 41 человек. Прокуратура и Ространснадзор начали проверки на фоне катастрофы.

По данным СК, командир воздушного судна Евдокимов после возвращения в воздушную гавань осуществил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу. Лайнер трижды подскакивал с ВПП, после чего подломились опоры шасси.

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