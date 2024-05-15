Росавиация: аэропорт Волгограда временно не принимал рейсы

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Международный аэропорт Волгограда был вынужден на определенное время прекратить прием и отправку рейсов в период с 18:49 до 19:59 по московскому времени.

В Росавиации уточнили, что аэропорт работает штатно с 20:00 по московскому времени. При этом, как сообщил представитель ведомства в своем телеграм-канале, во время ограничений уходов самолетов на запасные аэродромы не было зафиксировано.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – сказано в сообщении.

Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ранее 15 мая. Однако спустя время их сняли. По данным Росавиации, в Казани в период действия временных ограничений два воздушных судна ушли на запасные аэродромы, а в Нижнекамске – одно.

При этом в этот период средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресекли около 07:30.

