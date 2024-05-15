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15 мая, 09:55

Происшествия

Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном, сообщает Минобороны России.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресекли около 07:30.

В пресс-службе главы региона заявили, что все службы Татарстана находятся в повышенной готовности, передает ТАСС. Отработана схема на случай любых угроз.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения. Эти два авиаузла Татарстана не принимают и не отправляют воздушные суда.

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