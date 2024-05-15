Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы

Фото: depositphotos/fersurfer

В аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения, сообщает Росавиация.

Эти два авиаузла Татарстана не принимают и не отправляют воздушные суда.

Ранее стало известно, что первый рейс из аэропорта Элисты в подмосковный Жуковский выполнит авиакомпания Red Wings 28 мая. Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.

Ядров подчеркнул, что аэропорт Элиста стал первым, кто возобновил работу после введения временных ограничений в связи с соображениями безопасности. Он также отметил, что теперь власти будут оказывать поддержку воздушной гавани и помогут в развитии авиасообщения в регионе.

В сентябре прошлого года в аэропорту провели капремонт пассажирского терминала площадью 2 130 квадратных метров. Теперь там установили новое оборудование и обновили навигацию. На время закрытия аэропорта Минтранс выделил Элисте в качестве меры поддержки в виде субсидий 134,6 миллиона рублей.

Росавиация ввела режим ограничения полетов на юге и в центральной части России 24 февраля 2022 года. Авиакомпаниям было рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.

