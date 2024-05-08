Аэропорт Элисты начнет принимать рейсы с 28 мая

Фото: телеграм-канал "Бату Хасиков"

Первый рейс из аэропорта Элисты в подмосковный Жуковский выполнит авиакомпания Red Wings 28 мая. Об этом сказано на сайте Росавиации.

По информации ведомства, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова с главой Калмыкии Бату Хасиковым и гендиректором Red Wings Евгением Солодилиным.

Ядров подчеркнул, что аэропорт Элиста стал первым, кто возобновил работу после введения временных ограничений в связи с соображениями безопасности. Он также отметил, что теперь власти будут оказывать поддержку воздушной гавани и помогут в развитии авиасообщения в регионе.

"Рост интереса наших граждан к посещению Калмыкии очевиден, республика обладает большими перспективами для развития туризма", – дополнил руководитель Росавиации.

Между тем Солодилин добавил, что после выполнения рейсов в Жуковский планируется возобновить авиасообщение с Сочи и Екатеринбургом.

"Мы верим в потенциал аэропорта Элисты, поэтому готовы обсуждать с руководством Калмыкии и другие маршруты", – уточнил он.

При этом Хасиков заявил, что инфраструктура аэропорта, включая взлетно-посадочную полосу, будет развиваться и дальше. Это, по его словам, позволит повысить экономическую и туристическую привлекательность Калмыкии и увеличить пассажиропоток.

"На следующем Международном буддийском форуме в 2025 году мы сможем принимать гостей из буддийских стран и укреплять взаимоотношения со многими народами мира", – сообщил глава республики.

Ранее действующее на тот момент правительство России сообщало, что международный аэропорт Элиста возобновит обслуживание пассажиров с 3 мая.

При этом в сентябре прошлого года в аэропорту провели капремонт пассажирского терминала площадью 2 130 квадратных метров. Теперь там установили новое оборудование и обновили навигацию. На время закрытия аэропорта Минтранс выделил Элисте в качестве меры поддержки в виде субсидий 134,6 миллиона рублей.

Росавиация ввела режим ограничения полетов на юге и в центральной части России 24 февраля 2022 года. Авиакомпаниям было рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.

