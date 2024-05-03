Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников

Фото: телеграм-канал "Росавиация"

Аэропорт Элисты откроется после майских праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.

Там подчеркнули, что в пятницу, 3 мая, рейсов не будет.

Ранее правительство России сообщало, что международный аэропорт Элиста возобновит обслуживание пассажиров с 3 мая. Теперь аэропорт будет работать ежедневно в период с 09:00 до 19:00 (по московскому времени). Пропускная способность составит 12 взлетно-посадочных операций в час.

На время закрытия аэропорта из-за временного ограничения полетов кабмин РФ при помощи Минтранса выделил аэропорту в качестве меры поддержки в виде субсидий 134,6 миллиона рублей.

В сентябре прошлого года в аэропорту провели капремонт пассажирского терминала площадью 2 130 квадратных метров. Теперь там установили новое оборудование и обновили навигацию.

Росавиация ввела режим ограничения полетов на юге и в центральной части России 24 февраля 2022 года. Авиакомпаниям было рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.

