Путин рассказал, когда откроют аэропорты на юге России

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Главным критерием при решении вопроса об открытии аэропортов на юге России является обеспечение безопасности пассажиров. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Вместе с тем президент подтвердил, что аэропорт Краснодара может быть открыт.

"Такое поручение министерство обороны имеет: постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если вот они сейчас к этому подходят, они мне доложат, мы тогда будем действовать. Ну, надо посмотреть, еще раз проанализировать", – сказал Путин.

Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России 24 февраля 2022 года. Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Днем ранее появилась информация о том, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. В администрации региона отмечали, что по результатам этого теста будет принято решение о возможности открытия авиаузла.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил возможность открытия аэропорта Пашковский.