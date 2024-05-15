Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 10:16

Транспорт

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Фото: 123RF/bombaert

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прилет и вылет в 09:40 по московскому времени, а в аэропорту Нижнекамска – в 10:05 по московскому времени. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его данным, в Казани в период действия временных ограничений два воздушных судна ушли на запасные аэродромы, а в Нижнекамске – одно.

Кореняко подчеркнул, что авиадиспетчеры, экипажи ВС и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ранее 15 мая.

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