Расписание движения пригородных поездов изменится в столичном регионе 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День России изменится расписание движения пригородных поездов. График скорректировали сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московской железной дороги.

По их данным, 11 июня составы будут ходить по расписанию вторника, а 12 июня – по субботнему графику. Точечные изменения внесут в региональных центрах.

В эти же дни ряд поездов Черусти – Вековка – Черусти будут 11-вагонными. Информацию об изменении движения опубликуют на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее стало известно, что c 10 по 28 июня изменится график электричек на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3. Это связано с модернизацией инфраструктуры на участке между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом-Крюково.