Расписание движения поездов Ярославского направления в Москве изменится ближайшие дни

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График движения поездов Ярославского направления изменится в июне. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, изменения в расписании произойдут с 10 по 11 июня, с 13 по 14 июня и с 18 по 21 число в промежуток с 10:00 до 19:00.

Как сказано в сообщении, интервалы движения с 13 до 19 часов будут частично увеличены до 15 минут, а у некоторых составов дальнего пригорода изменится система остановок. При этом, по информации Дептранса, часть поездов будет и вовсе отменена.

В пресс-службе объяснили, что во время "окон" будут производить ремонт путей на участке между станциями Мытищи и Пушкино, поэтому составы будут курсировать от Пушкино до Мытищ по третьему пути.

Ранее стало известно, что расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях третьего Московского центрального диаметра изменится с 06:50 8 июня по 06:50 10 июня. Как уточнил Дептранс, изменения связаны с работой по модернизации инфраструктуры на участке между станциями Сходня и Химки.

