Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в июне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Савеловском и Белорусском направлениях D1 1–2, 8–9, а также с 3 по 28 июня изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

1, 2, 8 и 9 июня на МЦД-1 часть поездов выведут из расписания, некоторые проследуют по укороченным маршрутам от и до Савеловского и Белорусского вокзалов. Интервалы движения увеличат до двух часов.

На Савеловском и Белорусском направлениях в указанные даты также отменят часть поездов, некоторые проследуют по укороченным маршрутам от и до Савеловского и Белорусского вокзалов. Интервалы движения увеличат до часа.

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться от и до Савеловского вокзала.

С 19:00 до 06:00 с 3 по 28 июня на Савеловском направлении часть поездов отменят, а составы дальнего пригорода проследуют укороченными маршрутами от и до Лобни и Бескудникова. Интервалы движения после 19:00 увеличат до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, до 06:00 – до 20 минут.

На Белорусском направлении в указанные интервалы часть поездов выведут из графика, другие проследуют по укороченным маршрутам от и до Белорусского вокзала. После 22:00 интервалы движения увеличат до часа, до 06:00 – до 20 минут.

"В период "окон" по выходным, 1–2 и 8–9 июня, будет закрыт путь в сторону Одинцова на участке от Савеловского вокзала до Филей, поезда здесь в обе стороны следуют по пути в Лобню. В это время будут проводиться работы по строительству путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская", – говорится в сообщении.

В ночное время с 3 по 7 и с 17 по 21 июня закроют путь в сторону станции Одинцово на участке от Савеловского вокзала до Бескудникова. В ночные часы с 10 по 14 и с 24 по 28 июня будет закрыт путь в сторону Лобни на том же участке. В это время там будут проводиться работы по строительству станции Петровско-Разумовская.

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов и автобусов "Аэроэкспресса" можно на сайте компании. Расписание пригородных и городских поездов доступно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.

Помимо этого, в выходные дни в июне поезда МЦД-2, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) также проследуют по измененному расписанию. В связи со строительством тоннеля в районе станции Царицыно МЦД-2 у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте.

