19 мая, 16:11Транспорт
Движение поездов на МЦК временно приостанавливалось по техническим причинам
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение составов на МЦК временно приостанавливалось по техническим причинам. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЖД.
Речь шла о поездах, идущих против часовой стрелки. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
В настоящее время движение восстановлено, уточняет перевозчик.
Ранее столичный Дептранс предупредил, что график движения поездов на МЦД-2 изменится с 21 по 31 мая. В ведомстве объяснили, что это связано с необходимостью проведения работ по модернизации станции Царицыно. Пятый и шестой пути здесь будут закрыты.
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