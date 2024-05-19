Движение поездов на МЦК временно приостанавливалось по техническим причинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение составов на МЦК временно приостанавливалось по техническим причинам. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЖД.

Речь шла о поездах, идущих против часовой стрелки. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

В настоящее время движение восстановлено, уточняет перевозчик.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что график движения поездов на МЦД-2 изменится с 21 по 31 мая. В ведомстве объяснили, что это связано с необходимостью проведения работ по модернизации станции Царицыно. Пятый и шестой пути здесь будут закрыты.

