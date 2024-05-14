Расписание на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание поездов на Ленинградском и Казанском направлениях третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится с 17 по 29 мая, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, на Ленинградском направлении не будет движения с 23:57 до утра из Москвы в области, а также с 23:47 до утра – из области в столицу. Интервалы движения в эти дни могут достигнуть 15 минут, а после 20 часов – 25 минут. Часть электропоездов будет отменена.

В Дептрансе добавили, что на Казанском направлении интервалы движения поездов в течение дня могут достигать 25 минут, при этом время работы составов со стороны станции Ипподром в сторону Зеленограда-Крюкова будет сокращено.



"Во время изменений будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом", – объяснили в пресс-службе.

Пассажиров призвали проверять расписание городских и пригородных поездов на сайтах перевозчиков "МТ ППК" и "ЦППК", а также в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что во второй половине мая изменится расписание некоторых составов Киевского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1 и МЦД-4. С 17 по 19 мая с 22:35 до 08:35 специалисты будут менять стрелочные переводы на станции Очаково.

