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18 мая, 11:09

Транспорт

Интервалы временно увеличивали на Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно были увеличены на красной линии метро Москвы. Соответствующее предупреждение столичный Дептранс выпускал в своем телеграм-канале.

Задержка на Сокольнической линии была связана с проверкой состава. В настоящее время движение вводится в график.

Ранее на станции "Сокольники" на пути упала собака. Нескольким следующим поездам пришлось снизить скорость для соблюдения интервала. Животное благополучно подняли на платформу и вернули хозяину.

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