18 мая, 11:09Транспорт
Интервалы временно увеличивали на Сокольнической линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов временно были увеличены на красной линии метро Москвы. Соответствующее предупреждение столичный Дептранс выпускал в своем телеграм-канале.
Задержка на Сокольнической линии была связана с проверкой состава. В настоящее время движение вводится в график.
Ранее на станции "Сокольники" на пути упала собака. Нескольким следующим поездам пришлось снизить скорость для соблюдения интервала. Животное благополучно подняли на платформу и вернули хозяину.
"Безопасный город": пассажир столичного метро изрезал канцелярским ножом сиденье в вагоне