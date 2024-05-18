Интервалы временно увеличивали на Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно были увеличены на красной линии метро Москвы. Соответствующее предупреждение столичный Дептранс выпускал в своем телеграм-канале.

Задержка на Сокольнической линии была связана с проверкой состава. В настоящее время движение вводится в график.

Ранее на станции "Сокольники" на пути упала собака. Нескольким следующим поездам пришлось снизить скорость для соблюдения интервала. Животное благополучно подняли на платформу и вернули хозяину.

