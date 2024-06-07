Расписание поездов изменится на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 8–10 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях третьего Московского центрального диаметра изменится с 06:50 8 июня по 06:50 10 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На Ленинградском направлении будут увеличены интервалы движения до 30 минут. Также там не будет движения поездов из Москвы в область с 22:55 до утра и из Зеленограда-Крюкова в сторону центра с 23:51 до утра. На данном направлении часть поездов дальнего следования будет ходить от или до Зеленограда-Крюкова.

На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 30 минут, а время работы последних поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюкова сократят.

Как уточнило транспортное ведомство, изменения связаны с работой по модернизации инфраструктуры на участке между станциями Сходня и Химки.

Пассажиров призвали сверяться с расписанием в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", на сайтах перевозчиков ЦППК и МТ ППК.

Ранее стало известно, что обновление поездов на МЦД-3 завершится в 2024 году. Также новые составы начнут курсировать и на МЦД-4. В настоящее время на диаметрах пассажиров перевозят современные "Иволги", поезда ЭП2Д, ЭП2ДМ. На МЦД-4 обновление завершится в следующем году.

