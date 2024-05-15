Юрист Радько рассказал о лекарствах, за которые водителей могут лишить прав

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У водителя могут забрать права за прием лекарств, список которых был утвержден постановлением правительства. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал адвокат общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.

Он обратил внимание, что этот повод для лишения прав не имеет отношения к новому перечню запрещенных для водителей лекарств, который был составлен Минздравом и насчитывает более двухсот позиций. Однако, по его словам, некоторые препараты, перечисленные в нем, все же станут причиной для наказания автомобилиста.

Юрист уточнил, что этот список министерства вступит в силу только после внесения соответствующих поправок в КоАП. На данный момент россиянина могут лишить прав за употребление лекарств только в том случае, если в его организме были обнаружены следы препаратов, которые содержат наркотические, психотропные вещества или этанол. Это подтверждается постановлением Конституционного суда от ноября 2022 года.

"В новом списке Минздрава действительно есть подобные лекарства – они также числятся в другом перечне наркотических и психотропных веществ, который утвержден постановлением правительства № 681. Например, они содержатся в корвалоле и валокордине, однако это отдельный список", – отметил эксперт.

Радько напомнил, что ранее многие судьи могли вынести решение о штрафе или лишении прав, основываясь на рекомендации об отказе от вождения в инструкции к препарату. В постановлении Конституционного суда указано, что в законе, регулирующем этот вопрос, действительно есть пробелы, которые необходимо заполнить. По данному поводу разрабатывалось два законопроекта, но ни один из них так и не приняли, рассказал адвокат.

По его словам, на данный момент водитель имеет право принимать те препараты из нового списка Минздрава, в составе которых нет запрещенных веществ, и не бояться потерять после этого права. Сотрудник ГИБДД также не может применить какое-либо наказание к автомобилисту, в бардачке которого были обнаружены лекарства из нового перечня, подчеркнул Радько.

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