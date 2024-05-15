"Известия": власти поручили Минцифры проработать вопрос о штрафах с помощью камер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские власти обсуждают введение автоматических штрафов за мелкие правонарушения с помощью камер, оснащенных искусственным интеллектом. Об этом сообщает газета "Известия".

Вопрос об использовании подобных камер для автоматического начисления штрафов комиссия Госсовета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" поручила проработать Минцифры.

По данным издания, в Минцифры получили данный запрос, однако отметили, что Единая биометрическая система (ЕБС), с помощью которой планируется вычислять правонарушителей, не связана с городскими системами видеонаблюдения и по закону о биометрии № 572 не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности.

В ведомстве также отметили, что регистрация биометрических данных является добровольным выбором россиян и используется для повышения доступности сервисов. Там заявили, что принуждать гражданина использовать данную систему или отказывать ему в оказании услуг при нежелании сдавать биометрию запрещено законом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что начиная с 2015 года в столице в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей – с 8 739 до 676 случаев в год. Это произошло за счет специального программного обеспечения "Паутина". Речь идет о системе для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанной при поддержке правительства Москвы. Сегодня к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий.

До этого стало известно, что дорожные камеры выявили в Москве свыше 102 тысяч автомобилей, которые превышали скорость 100 и более раз. По данным столичного Дептранса, сейчас к этому виду нарушений относится 51% от всех случаев фиксации камерами.

