Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира, сообщил Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Он доложил президенту, что за последние 13 лет общее количество квартирных краж в столице сократилось в 35 раз, разбоев – в 10 раз, а грабежей – в 14 раз. Преступлений, совершенных в общественных местах, стало меньше в 2,7 раза по сравнению с 2010 годом.

Как считает Собянин, решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит стоящая на вооружении московских полицейских городская система видеонаблюдения. В нее входит около 230 тысяч видеокамер, установленных на объектах городской инфраструктуры.

Кроме того, на ее основе с 2020 года работает система видеоаналитики с использованием технологии распознавания лиц. С ее помощью правоохранители установили свыше 26 тысяч человек, находящихся в розыске.

Помимо этого, начиная с 2015 года в столице в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей – с 8 739 до 676 случаев в год. Это произошло за счет специального программного обеспечения "Паутина". Речь идет о системе для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанной при поддержке правительства Москвы. Сегодня к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий.

Ранее сообщалось, что самый высокий уровень преступности среди регионов России по итогам 2023 года был зафиксирован в Республике Коми, самый низкий оказался в Чечне.

Всего в прошлом году в России было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона преступлений, что на 1% меньше, чем за 2022 год. Количество зарегистрированных правонарушений снизилось в 45 регионах и увеличилось в 40 субъектах.