Стало известно, в каком регионе РФ самый высокий уровень преступности

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Самый высокий уровень преступности среди регионов России по итогам 2023 года был зафиксирован в Республике Коми, самый низкий оказался в Чеченской Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование данных МВД РФ.

По информации ведомства, всего в прошлом году в России было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона преступлений, что на 1% меньше, чем за 2022 год. Количество зарегистрированных правонарушений снизилось в 45 регионах и увеличилось в 40 субъектах.

Отмечается, что рейтинг регионов по уровню преступности выстраивался путем ранжирования субъектов по числу преступлений на 10 тысяч жителей.

Самый высокий уровень зарегистрированной преступности оказался в Коми, Карелии и Республике Алтай, где в прошлом году было зафиксировано свыше 200 преступлений на 10 тысяч жителей (213,2, 210,1 и 209,2 соответственно).

При этом лидером рейтинга с самым низким уровнем преступности стала Чеченская Республика, где в 2023 году было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчку рейтинга занимают соответственно Республика Ингушетия (40,8 преступления) и Республика Дагестан (43,7).

Общероссийский уровень составляет 133 преступления на 10 тысяч человек. Уровень ниже указанного отмечен в 43 регионах страны.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции, предстали перед судом за девять месяцев 2023 года.

По его словам, взяточничество остается одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений. Так, от общего числа направленных в суд уголовных материалов по коррупции дела о взяточничестве составляют 67%. На втором месте находятся дела о мошенничестве – 13%.