Устроившая теракт в Петербурге Трепова выступит в суде 22 января

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд завершил прения сторон по делу Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года. Девушка выступит с последним словом 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Тимура Жидкова.

"Объявляется перерыв до 22 января десяти часов утра. Будут выслушаны последние слова подсудимых. Сначала выступит подсудимая Трепова, затем – подсудимый Касинцев (Дмитрий Касинцев обвиняется в укрывательстве Треповой. – Прим. ред.)", – уточнил он.

В апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

В рамках расследования правоохранители задержали и Касинцева, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он был в курсе, что та причастна к ситуации, однако скрывал ее.

В ходе заседания суда 15 ноября они частично признали свою вину. Впоследствии Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой. Она останется в СИЗО до 18 апреля 2024 года.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей. Также прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы.

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