Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы арестовал замминистра здравоохранения Подмосковья Александра Захарова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и теперь Захаров проведет два месяца в СИЗО, до 17 марта.

Ранее Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича, которого задержали в Москве 13 июля 2022 года. По данным следствия, его признали виновным в превышении полномочий, которое нанесло ущерб в размере 320 миллионов рублей.

25 мая 2022 года Владимир Путин подписал указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС.



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